Aylardır süren mücadele ses getirdi; Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandıracak

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarından dolayı arazileri, traktörleri haczedilen çiftçilerin aylardır sürdürdüğün mücadele ses getirdi. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ödeyemedikleri kredi borçlarını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri, 60 aya kadar taksit imkanı sunduğu çiftçilerden temerrüt faizi almayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçilerin ödeyemedikleri kredi borçları için yeniden yapılandırma şartları şöyle:

“31.12.2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30.09.2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, aşağıda ayrıntıları yer alan yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle yararlandırılacaktır.

Defaten ödeme koşulları

31.12.2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir.

Taksitlendirme koşulları

2017 ve daha eski vadeli kredi alacaklarımızdaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde 60 aya kadar;

2018-2020 vadeli kredi alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüze 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde 60 aya kadar taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecektir. Taksitlerin vade tarihleri arasında azami bir yıl olacak ve taksit tutarları eşit olacaktır.”

Defaten ve taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkânından faydalanmak isteyenler 30 Eylül 2022 tarihine kadar kooperatiflere başvurabilecekler. (ANKA)