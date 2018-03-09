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Yaşam

Aylardır sahibinin hayatını kaybettiği hastanenin önünde bekliyor

Hastane çalışanları, yeni bir ev buldukları köpeğin kaçarak hastaneye geri döndüğünü söylüyor

09 Mart 2018 19:34

Brezilya’nın Sao Paolo bölgesinde bir köpek, aylardır sahibinin hayatını kaybettiği hastanenin önünde bekliyor. 

O Globo’da yer alan habere göre, Santa Casa de Novo Horizonte Hastanesi’nin çalışanlarının baktığı köpek, birkaç aydır binanın bahçesinde yaşıyor. Aylar önce, sahibinin bıçaklanmasının ardından bindirildiği ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpeğin, binanın önünden ayrılmayı reddettiğini belirten çalışanlar, yuva bulmalarına rağmen vefakar köpeğin kaçarak geri döndüğünü söylüyor. 

Köpeğin sahibinin sokaklarda yaşadığı ve çıkan bir bıçaklı kavgada yaralanarak hastaneye getirildiği belirtildi. 59 yaşındaki adamın hastaneye getirilmesinden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. 

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