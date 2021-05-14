Aylardır dükkânı kapalı olan lokanta işletmecisi Bağcı: İflas ettim, muhtaç durumdayım

Eskişehir’de salgında aylardır iş yapamadığı için iflas eden lokanta işletmecisi Zeliha Bağcı, “İş yapamadım, iflas ettim. Kiramı veremiyorum. İş bulamıyorum. Muhtaç bir durumdayım” dedi. Kahvehane işletmecisi Çiğdem Babacan da kapalı dükkânlarından vergi alınmasına isyan ederken, “Dükkânlarımız kapalı ama vergi ödemelerimiz devam ediyor. Verilen destekler kira bedelimizi bile karşılamıyor. Eve kapanıyoruz ama kapanabilmemiz için desteklerin tam olması lazım ki evde oturalım” düşüncesini dile getirdi.. 20 yıllık garson Şükrü Köşkür ise, “En zor zamanlarımız yaşıyoruz. Binlerce arkadaşımız işsiz kaldı” diye konuştu.

Eskişehir’de kapanmadan etkilenen farklı sektörlerdeki işletme sahipleri ile bu işletmelerde çalışanları ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce işletme sahibi, esnaf ve buralarda çalışan milyonlarca emekçimiz bayrama buruk girdi. Pandemiden, kapanmadan etkilenen esnafımızın kayıpları bir an önce karşılanmalı, esnafa ve emekçilerimize tam destek verilmeli” çağrısında bulundu.

"İflas ettim, dükkânımı kapatmak zorunda kaldım"

Bağcı şu ifadeleri kullandı:

“İşlerim güzeldi. Ancak pandemi geldi, iş yapamadım. İflas ettim, dükkânımı kapatmak zorunda kaldım. Devlet destek çıkmadı. Yalnız bir bayanım hiçbir destek alamıyorum. Kiramı veremiyorum. İş bulamıyorum. Muhtaç bir durumdayım. Borçlarımı ödeyemedim aylık bin 500 lira kredim var, onu da ödeyemiyorum. Evimin kirasını bile veremiyorum. Apartman sakinlerimiz sağ olsun, onlar yardımcı oluyor”

"Verilen destek kira bedelimizi bile karşılamıyor"

Babacan ise şunları kaydetti:

“Bizi en çok zorlayan, dükkanlarımız kapalı olduğu halde stopaj adı altında bir takım ödemeler alınması. Düşünün dükkan kapalı ama verginiz devam ediyor. Stopajınız devam ediyor, bağ-kur ödemeleriniz devam ediyor ama dükkanınız kapalı. Verilen destek kira bedelimizi bile karşılamıyor. Eve kapanıyoruz ama kapanabilmemiz için desteklerin tam olması lazım ki evde oturalım. Bu şekilde giderse esnaflar çok zor durumda olurlar”

Pandemide yasaklar getirilmeden önce yanımda çalıştırdığım personelimi çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü bu insanın ne sigortasını yatırabilirdim, ne de bakabilirdim. 750 lira ile, bin lira ile nasıl geçineceksiniz? Evde kapandık ama komşuların yardımıyla. Birisi elektrik faturamızı ödedi, kimi su faturamızı ödedi. Komşularımız bize destek oldular. Kapalı olduğumuz için çok mağdur olduk. Yakın zamanda İzmir’de iki kahveci yokluktan dolayı intihar etti. Arkadaşlarımız dayanamadı. Başka bir esnafımız ‘yeter artık’ dedi, semaverini yola fırlattı. İnsanlar psikolojik olarak çok zor durumda. Bu hafta içinde de açılacağımızı düşünmüyoruz. Açsalar bile bizim banka borçlarımız var, çekilen kredilerimizi ödeyemiyoruz. Bankalar, biriken borçlar tepemize binecek. 3 bankaya borcum var. Her Allah’ın günü arıyorlar ‘ne zaman ödeyeceksiniz’ diye. En azından bir yıl bizim banka borçlarımız ertelensin ki, kendimizi toparlayalım. Stopajlarımızın da ertelenmesi lazım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.”

Köşkür şunları söyledi:

“Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. En zor zamanlarını yaşıyor şu aralar bu sektör. Salgından en büyük darbeyi lokanta sektörü aldı belki de. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyoruz ama bu yeterli değil. Yararlanamayan arkadaşlarımız da var. Binlerce arkadaşımız işsiz kaldı bu süreçte. Elektrik, doğalgaz faturalarımız var. Devletten destek bekliyoruz”

Çakırözer: Tam destek verilmeli, borçlar ertelenmeli

Ziyaretleri sonrasında iktidara çağrıda bulunan CHP’li Çakırözer, “Pandemi döneminde Türkiye’de on binlerce kafe, lokanta, kahvehane kapalı kaldı. Bu mekânların işletmecileri, buralarda çalışanlar aylardır işsiz. Bunlardan bazıları iflas etti, kapanmak zorunda kaldı. Çalışanlar işsiz kaldı. Devletin mutlaka kapanan esnafa destek olması şart. Kapanma, önlemler sağlık için gerekli ama iş, aş, destek de gerekli. Esnafımızın kayıplarının telafisi için başta kira, elektrik, doğalgaz desteği tam verilmeli, borçların faizsiz en az bir yıl ertelenmesi gibi her türlü desteğin bir an önce açıklaması lazım” dedi.