“Aylardır AİHM'e ‘yeterliliği' olan hakim bulamayanlar AİHM'in kararını tanımıyor”

T24

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği kararı eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

AİHM eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun "hukuki değil siyasi amaçlara dayandığı" sonucuna vararak serbest bırakılması gerektiğine kanaat getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da söz konusu karar için “Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” yorumunu yaptı.

CHP’li Antmen de Türkiye’nin hâlâ AİHM’e ‘yeterli bulunabilecek’ hakim adayı göndermediğini hatırlatarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Aylardır AİHM’e ‘yeterliliği’ olan hakim bulamayanlar AİHM'nin kararını tanımıyor."