“Aylardan beri iktidarı uyarıyoruz” diyen Yeni Akit yazarı: Dipten gelen dalgada makas biraz daha açılmakta

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, iktidarın dövizle ve pahalılıkla sınandığı, hayat pahalılığının geniş bir kitlenin belini gerçekten büktüğünü belirterek “Aylardan beri iktidarı dostane bir şekilde uyarıyoruz. Bakınız dipten gelen bir dalga var. Her geçen gün makas biraz daha açılmakta. Mutfaktaki yangın ve döviz kuru vatandaşı tedirgin etti” dedi.

Dövizin yükselmesi ve hayat pahalılığının muhalefetin işine geldiğini ve bunu sömürdüğünü öne süren Şanlıdağ, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Seçime gidilsin diye bas bas bağırıyorlar. AK Parti iktidarında, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hiç yenilmeyen Erdoğan’ı, “Türkiye’yi yönetemiyor” algısıyla devirmek istiyorlar.

20 yıla yaklaşan Ak Parti döneminin sonuna mı gelindi? Yok elbet. Geçmişte, çok bedel ödeyerek geldik buralara. İktidarın dövizle ve pahalılıkla sınandığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Dolar kurundaki oynaklığı ve hayat pahalılığını, sadece CHP değil bileşenleri de insafsızca sömürüyor, istismar ediyor. Lakin şu da bir gerçektir ki, hayat pahalılığı geniş bir kitlenin belini gerçekten bükmektedir. Aylardan beri iktidarı dostane bir şekilde uyarıyoruz. Bakınız dipten gelen bir dalga var. Her geçen gün makas biraz daha açılmakta. Mutfaktaki yangın ve döviz kuru vatandaşı tedirgin etti.”

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