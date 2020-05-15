Aylarca boğazlarını yakan biber gazını, "mücadeleyi unutmamak" için dondurma yapıp yiyorlar

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Aylarca süren hükûmet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da bir dondurmacı, polisin sert müdahalelerinde sık sık kullandığı biber gazını dondurmasına aroma yaptı.

Biber gazı aromalı dondurmada ana madde olarak tane karabiber kullanıldı.

AP'ye konuşan, dondurmayı denemiş bir müşteri, "Tadı aynı biber gazı gibi. İlk başta nefes almayı zorlaştırıyor. Çok acı ve rahatsız edici bir tadı var" dedi. Anita Wong isimli müşteri, "Bana hareket sırasında ne kadar acı çektiğimi ve neden unutmamam gerektiğini hatırlatıyor" diye konuştu.

Dondurmayı yapan dükkanın sahibi, "Bu aroma, Koronavirüs pandemisi sırasında tekrar momentum kazanmaya çalışan demokrasi yanlısı harekete desteğin bir sembolü" ifadelerini kullandı. Dondurmacının sahibi, "İnsanlara direnmeye devam etmeleri gerektiğini hatırlatacak bir aroma üretmek istedik" dedi.

Dondurmacının sahibi, vasabi ve hardaldan da dondurmayı yapmayı denediğini; ancak karabiberin biber gazının boğazda yarattığı yakma hissini çok iyi taklit ettiğini ifade etti.

Hükûmett baskı görmemek için isminin paylaşılmamasını talep eden dondurmacı, "Tane karabiberi önce fırınlayıp sonra öğütürek bunlardan İtalyan stili dondurma yapıyoruz. Boğazda yanma hissi yaratıyor, tıpkı biber gazı solumak gibi.

Hong Kong'da aylarca süren demokrasi yanlısı protestolarda polis 16 binden fazla biber gazı kapsülü ateşledi. Eylemler, Çin'e suçlu iadesini mümkün kılacak bir yasa tasarısının gündeme gelmesi sonucu başlamış, daha sonra Pekin'in Hong Kong üzerindeki etkisine karşı genel bir harekete dönüşmüştü. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir büyük eylemler organize edilmiyor.