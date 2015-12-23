Aylan’ın babasından çağrı

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken bindiği teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki

Aylan'ın babası Suriyeli sığınmacıların kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Noel'in ilk günü İngiliz Chanel 4 kanalında yayınlanacak video mesajda, Abdullah Kurdi, “Tüm

dünyanın kapılarını Suriyelilere açmasını diliyorum“

dedi.

Kobanili Kurdi, “Biri bir insanın yüzüne kapıyı çarparsa bu çok zor. Bir kapı açılırsa insan kendini

artık aşağılanmış hissetmez“ şeklinde konuştu.

Aylan'ın cesedi eylül ayında Bodrum'da sahile

vurmuştu. Aylan ile birlikte annesi Rihan ve dört

yaşındaki abisi Galib de hayatını kaybetmişti. Aylan, görüntülerin basına yansımasının ardından

sığınmacı krizinin sembolü haline geldi.