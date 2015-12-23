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Dünya
Deutsche Welle

Aylan’ın babasından çağrı

Türkiye‘de sahile cesedi vuran ve sığınmacı krizinin sembolü haline gelen Aylan Kurdi’nin babası, Suriyeli sığınmacıların kabul edilmesi çağrısında bulundu.

23 Aralık 2015 13:09

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken bindiği teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki
Aylan'ın babası Suriyeli sığınmacıların kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Noel'in ilk günü İngiliz Chanel 4 kanalında yayınlanacak video mesajda, Abdullah Kurdi, “Tüm
dünyanın kapılarını Suriyelilere açmasını diliyorum“
dedi.

Kobanili Kurdi, “Biri bir insanın yüzüne kapıyı çarparsa bu çok zor. Bir kapı açılırsa insan kendini
artık aşağılanmış hissetmez“ şeklinde konuştu.

Aylan'ın cesedi eylül ayında Bodrum'da sahile
vurmuştu. Aylan ile birlikte annesi Rihan ve dört
yaşındaki abisi Galib de hayatını kaybetmişti. Aylan, görüntülerin basına yansımasının ardından
sığınmacı krizinin sembolü haline geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Türkiye‘deAylan KurdiSuriyeliAylanChanelAbdullah KurdiSuriyelilereKurdiBodrumRihanGalibDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP BS/BK

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