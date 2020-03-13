Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra Adana'da yakalandı

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken Bodrum'un Muğla ilçesinden bindikleri botun Akyarlar mahallesi Alihoca Burnu açıklarında alabora olması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi, ağabeyi 5 yaşındaki Galip Kurdi ve annesi Rihan Kurdi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.

2015 yılında yaşanan bu olay sonucunda, Aylan Kurdi'nin sahile vuran cesedi tüm dünyada sığınmacıları yaşadıkları zorlukların bir simgesi haline gelmişti. Sığınmacıları kaçak olarak Yunanistan'a geçirmeye çalışan kişilerin yakalanması için başlatılan soruşturmada, Sığınmacıları Yunanistan'a gönderen şahısların Cebrail Enkadur, Ecevit Bülünt Gökalp ve Ali Can Şaş olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Muğla'da şahıslar hakkında 'insan kaçakçılığı ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten' dava açıldı. Ancak şüpheli 3 kişi bir türlü yakalanamadı. Mahkeme suçu işledikleri sabit olan şahıslar hakkında her birine 182'şer yıl olmak üzere toplam 546 yıl hapis cezası verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlülerin Karataş ilçesinde olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir özel ekip oluşturulmasını ve bu hükümlülerin bir an önce yakalanması talimatını verdi. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda hükümlülerin saklandığı yeri tespit etti. Bu tespitin ardından baskın yapılacağı sırada hükümlülerin bir araç ile hareket ettiği belirlendi. Hemen uygulama alanı oluşturulup bütün gidiş güzergahları kontrol altına alındı. Kısa sürede 3 hükümlü de uygulama alanında yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.