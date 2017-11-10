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Kültür-Sanat

'Ayla'dan savaş mağduru çocuklar için kampanya

Ayla" filminin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, savaş mağduru çocuklar için bağış kampanyası başlatıldı

10 Kasım 2017 18:03

Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde, aday adayı gösterdiği "Ayla" filminin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, savaş mağduru için bağış kampanyası başlatıldı.

"Ayla" filminin yapımcısı Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamada, savaş meydanında bulup hayatını kurtardığı küçük kız çocuğunu evladı gibi sahiplenen ancak kanunlar izin vermediği için Türkiye'ye getiremeyen Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin 60 yıllık arayış hikâyesini anlatan filmdeki gibi savaş mağduru bütün çocuklara karşı farkındalığı arttırmak ve destek olmak için kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3005'e "AYLA" yazıp SMS gönderen herkesin UNICEF'e 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi. 

UNICEF'in rakamlarına göre dünya üzerinde 28 milyon savaş mağduru çocuk olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üstelik bu çocukların yaklaşık 1,5 milyonu ülkemizde yaşıyor. Yapılan bağışlar çocukların korunması, temiz su ve sağlıklı koşullara kavuşabilmeleri, eğitime erişebilmeleri ve yeniden çocuk olabilmeleri için toplanıyor. Şiddet ve yoksullukla yerinden edilmiş, kaderlerine terk edilmiş mülteci ve göçmen çocuklara destek olmak isteyenleri kahraman Astsubay Süleyman Dilbirliği nezdine aynı duygu altında buluşturan 'Ayla' filmi, sadece kan bağıyla değil gerçek sevgi ve merhametle de öksüz ve yetim kalmış çocukların bir nebze de olsa gülümsemelerini sağlamak ve farkındalık yaratmak için UNICEF'in yanında."

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