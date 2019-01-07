Ayla filminin yapımcısı, “O konuşmayı yapsaydım Oscar'ı almıştım” dedi; senaristten cevap geldi

T24

Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp, yapımcı Mustafa Uslu’nun ‘Türkiye’yi kötüleyen bir konuşma yapmayı reddettiği için Oscar’ı alamadığı’ iddialarıyla ilgili konuştu.

Sabah gazetesine konuşan yapımcı Uslu, filmin Oscar Ödülleri’nde son 4 saate kadar 8. sırada olduğunu ve bu sırada kendisinden bir konuşma yapmasının istendiğini belirterek, “Eğer ben o konuşmayı yapsaydım, biz Oscar'ı almıştık. Ama ben hayatım boyunca, ne bayrağıma, ne vatanıma, ne milletime asla ihanet etmem, kötü bir şey söylemem. Bunu yaparak bir yerlere gelmek hiç tarzım değil” demişti.

"Ayla’nın yere düşen bayrağı kaldırdığı bir sahne var, Amerikalılara yaranmak için çıkardı"

Filmin senaryosunu kaleme alan ancak daha sonra afişte ismine yer verilmeyen ve yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakılan senarist Yiğit Güralp ise Twitter hesabında, Mumcu’nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Güralp, şunları söyledi:

Filmde Ayla’nın yere düşen Türk Bayrağını kaldırdığı bir sahne var, akıl hocaları bunu çıkar Oscar alamazsın demişler bu da Amerikalılara yaranmak için çıkardı, filmde yok. Onu da anlatsa ya keşke, medya bu kardeşimize el vererek medyanın kalitesini de ortaya koyuyor.