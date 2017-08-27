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Kültür-Sanat

'Ayla' filminin senaristi Yiğit Güralp: Filmin yaratıcısını sosyal medyada engelleyip Oscar'a gideceklermiş!..

"4 yıldır olan biten bundan ibaret de değil, ne sağlığım kaldı ne huzurlu bir günüm oldu"

27 Ağustos 2017 18:46

Türkiye'nin 90'ıncı Oscar Ödülleri için "yabancı dilde en iyi film" adayı olarak gösterdiği "Ayla"nın senaristi Yiğit Güralp, sosyal medya hesabında film ekibine tepki gösterdi.

"Filmin yaratıcısını 9 aydır sosyal medya hesaplarından engelleyip, kimi oyunculara 'Yiğit' le görüşmeni istemiyorum denilip; sonra da ekip, insanlık ve sevgi üstüne röportajlar verip Oscar'a gideceklermiş" diyen Güralp, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"4 yıldır olan biten bundan ibaret de değil, ne sağlığım kaldı ne huzurlu bir günüm oldu. Ayla Filmi ile ilgili başka bir paylaşım yapmayacağım. Film günahıyla sevabıyla artık seyircinindir. Gerisi boş laf."

Güralp'in kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

Başrollerini Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung - Ji'nin üstlendiği Ayla filmi, Kore Savaşı'nda yaşanan dramatik bir hikâyeyi anlatıyor.

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Yiğit GüralpAyla filmiOscar adayı

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