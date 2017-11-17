Ayla filminin çekim aşamaları sinema öğrencilerine anlatıldı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin Oscar adayı, Oscar Akademisi\'nin de \'Yabancı dilde en iyi film\' aday adayı Ayla\'nın Genel Yapım Koordinatörü Erkan Gezginci, Yaşar Üniversitesi Film Tasarım bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. 27 Ekim\'de vizyona girmesinin ardından kısa sürede yüz binlerce seyirciyi etkisi altına alan filmin çekim aşamalarını öğrencilerle paylaşan Erkan Gezginci, “Bu filmi hayata geçirmek bir yapımcı için en büyük rüyaydı, başta yönetmenimiz Can Ulkay olmak üzere tüm ekip bu rüyaya inandık\" dedi.

Hababam Sınıfı Askerde, Maskeli Beşler gibi filmlerin yanı sıra Ömre Bedel, İffet, İstanbul Sokakları gibi dizilerin yapım koordinatörlüğünü üstlenen Erkan Gezginci, Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmleri arasında gösterilen Ayla\'nın çekimlerinin perde arkasını Yaşar Üniversitesi öğrencilerine anlattı. Ayla karakterini canlandıran çocuk oyuncu Kyung-Jin Lee\'nin, 40 oyuncu adayı arasından seçildiğini belirten Gezginci, “Ayla\'yı canlandıran Kyung-Jin çekimler esnasında bizi hiç zorlamadı diyebilirim. İletişimi kolay ve oyuncu kaprisi olmayan bir çocuk. Bu yüzden onunla çalışmak çok keyifliydi. Sadece bir dönem abisini çok özlediğini söyleyerek Kore\'ye gitmek istediğini dile getirdi. Biz de onu kıramayarak abisini görmesini sağladık. Ancak tek zorluk Ayla\'nın çekimler esnasında büyümeye devam etmesi oldu. Filmin çekimlerini tamamlamak tahminimizden uzun sürdü. Bu esnada Ayla\'nın büyüdüğünü fark ederek, Ayla\'yla olan çekimlerimizi hızlandırdık\" dedi.

\'HALK YAKIN TARİHİNE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR\'

65 yıllık özlemi duygu dolu bir senaryoyla anlatan filmin başarısına ekip olarak inandıklarını ifade eden Gezginci, \"Ayla gibi yüksek bütçeli filmlerin yapımcısı olmak kolay değil. Senaryonuzun ve ekibinizin güçlü olması gerekiyor. Ancak işin en başında Yapımcımız Mustafa Uslu\'nun bir hayali, bir rüyası vardı. Başta yönetmenimiz Can Ulkay olmak üzere tüm ekip bu rüyaya inandık. Umuyorum ki Oscar adaylığı sonuçlarında da bu rüyamız gerçek olacak. Ayrıca bu filmle birlikte tekrar gördük ki, Türk halkı yakın tarihini özellikle de yakın tarih savaşlarını sinemada görmek istiyor. Eminim ki yüksek bütçeyle çekilecek ve Kurtuluş Savaşı veya Çanakkale destanını anlatacak filmlere de ilgi çok yüksek olur. Ancak bu tip filmlerin devlet tarafından da desteklenmesi şart\" diye konuştu.

\'YILLAR SONRA AYNI ORTAM\'

Set ortamını ziyaret eden Koreli Ayla Kim Eunja\'nın da ortamdan çok etkilendiğini dile getiren Erkan Gezginci, “Savaş sahneleri Hasdal Kışlası\'nda gerçekleştirildi. Sete ziyarete gelen gerçek Ayla Kim Eunja, ortamdan oldukça etkilenerek, \'Kore\'deki kışlanın aynısını kurmuşsunuz. Kendimi tekrar o ortamda bulmuş gibi hissettim\' dedi. 1992 yılından bu yana bu sektörün içindeyim. Türk sinemasının geldiği nokta ve izleyiciye yaşattığı hisler beni çok mutlu ediyor. Daha da iyi işlere imza atılacaktır\" bilgisini verdi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nde yüksek lisans eğitimi alan Gezginci, “İşin pratiğinin yanı sıra teorisini öğrenmek de çok önemli. Meslek yaşantımda bunun çok faydasını görüyorum. Eğer sinema sektörünü geliştirmek istiyorsak bunun yolunun eğitimden geçtiğini unutmamalıyız. Doktora eğitimi almayı da planlıyorum\" dedi. Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatan Ayla filmi, Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkilerinin başlamasının 60\'ıncı yılı olan 2017 yılının Ekim ayında, Türkiye, Güney Kore, Azerbaycan, Avrupa ve Amerika\'da eş zamanlı olarak vizyona girdi. Ayla Filmi, 23 Mayıs 2017 tarihinde TAIK (Türkiye ABD İş Konseyi) tarafından Washington D.C\'de düzenlenen bir törenle 2017 yılı En İyi Proje-Kültürel Atıf Ödülü\'ne layık görüldü.



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