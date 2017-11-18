'Ayla' filminin Adana galası yapıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - KORE Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alan Türkiye\'nin Oscar adayı Ayla\'nın Adana galası, filmin gerçek kahramanı Kim Eunja (Ayla) ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Can Ulkay\'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin gala gösterimi öncesi Kim Eunja ve onun çocukluğunu canlandıran küçük oyuncu Kim Seol, büyük ilgi gördü. Filminin konu edildiği Astsubay Süleyman Dilbirliği ise rahatsızlığı nedeniyle hastanede yattığı için galaya katılamadı.

İzleyicilerin sorularını yanıtlayan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Kore Savaşı\'nda ailesi öldürüldükten sonra donmaktan kurtarıp Ayla adını verdiği manevi kızı Kim Eunja, \"Beni bulup büyüten babam sayesinde Türkiye hakkında çok şey öğrendim. Türkiye\'yi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Ben bu filmin insanlara barış getirmesini ve hiçbir ülkede savaş olmadan yaşanmasını diliyorum\" dedi.

Galaya katılanlar, daha sonra filmi oyuncular ile birlikte izledi. Gösterme Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün eşi Zeynep Sözlü, Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Kore Savaşı gazileri ve yüzlerce Adanalı katıldı.

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