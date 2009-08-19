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Yaşam

Ayla Erduran taburcu edildi

19 Ağustos 2009 16:40

Topkapı Sarayı'nda verdiği konser sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan keman sanatçısı Ayla Erduran, taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Topkapı Sarayı birinci avlusunda verdiği konser sırasında baygınlık geçirerek Şişli Florence Nightingale Hastanesine kaldırılan Erduran, hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve ekibi tarafından muayene edildi.
''Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı'' unvanını da taşıyan Erduran'a, burada yapılan muayene ve incelemeler sonucunda, düşmelerinin nedeni olarak boyun omurlarında ''dejeneratif disk hastalığı'', omurga kanalında darlık ve ''omurilik basısı'' teşhisi konuldu.
Erduran'ın, tedavisinin ardından yaklaşık 1 saat önce taburcu edildiği öğrenildi.

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