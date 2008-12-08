Ayla Dikmen'i programa çıkarma yarışı

18 yıl önce ölen Ayla Dikmen'i, şarkısı popüler olunca bazı programların canlı yayın için davet etmeye çalıştığı ortaya çıktı.



Bir dönemin unutulmaz ismi Ayla Dikmen, Çağan Irmak'ın son filmi "Issız Adam"la yeniden gündeme geldi. Dikmen'in seslendirdiği "Anlamazdım" şarkısı da bugünlerde radyolarda en çok çalınan şarkıların başında geliyor. İşte toplumdaki Ayla Dikmen rüzgarının farkına varan bazı TV programları, 1990 yılında aramızdan ayrılan ünlü sanatçıyı programlarına davet etmek için arayışlara girişti. "Issız Adam" filminin ardından Ayla Dikmen şarkılarını bir albümde toplayıp geçtiğimz hafta piyasaya süren MMC Müzik Film'i arayan bazı TV programları yapımcıları, gerçeği öğrenince özür dileyip telefonları alelacele kapadı. Bu gerçeği "Disko Kralı" programında açıklayan Okan Bayülgen aynı hatayı kendi ekibinin de yapmış olabileceğini söyleyerek hayıflandı. Bayülgen, bu trajikomik olayın altının çizilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



"Issız Adam" filminin gündeme getirdiği Ayla Dikmen'in "Anlamazdın", "Aşk Defteri", "Yanan Mum", "İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın", "Olacak Olacak", "Yolcu Yolunda Gerek" gibi bir dönem çok sevilen şarkılarının yer aldığı albüm, geçtiğimiz hafta çıktı.



