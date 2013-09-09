Algan'dan performans yorumu: Samimi yalancı Beren Saat

Usta oyuncu Ayla Algan, Beren Saat, Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Bergüzar Korel'in performanslarını değerlendirdi.

Birçok önemli isme eğitim verip, koçluk yapan ünlü sanatçı Ayla Algan, ‘ Beyaz Cam’ın prenseslerini Akşam'dan Olcay Ünal Sert'e değerlendirdi.

Türkiye ’nin Ingrid Bergman’ı : Bergüzar Korel

“O çok tertipli ve çok iyidir. Bakınız aile hayatı da gayet düzgün. Tiyatrodan geldiği için her türlü role bürünebiliyor. Şarkıcı ya da sazcıyı çok iyi oynar. Bergüzar, Ingrid Bergman tipi bir oyuncu, bedeniyle oynuyor. O kalıcıdır.”

Yakın planlarda harika: Serenay Sarıkaya

“Çok iyi bir oyuncu. Yakın planda iyi süreç alanlar iyi oyuncu oluyor. Oyunu olan oyuncunun seyirciyle iletişimi daha kolay olduğu için izleyiciyi çabuk yakalayabiliyor. Samimi oyuncu, zaman almayı doğal olarak yaptığı zaman başarılı oluyor. Serenay, Lale Devri’nde oldukça başarılıydı. Med-Cezir’de de Çağatay Ulusoy’la başarılı olacağına inanıyorum. Yakın planlarda iyidir”

Çocuksu ve naif: Fulya Zenginer

“Çocuksu, naif bir yanı var. 24 yaşında olmasına rağmen daha küçük gösteriyor. Yaşına göre oldukça iyi bir performans sergiliyor. Seyirci izlerken oyuncuya inanıyorsa başarılıdır. Tövbeler Tövbesi’nde Fidan rolünde başarılı bulmuştum, ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde de oldukça iyi.

Yeteneği üst seviyede: Beren Saat

“Çok iyi bir oyuncu. Yeteneği üst seviyede. Yakın planlarda başarılı. Çok iyi malzeme üretiyor. O çabukluk içinde, içinden gelen tipe girme var. Çok samimi yalan söylüyor. William Shakespeare ‘Samimi yalancılar özgürdür’ der role girerken…”

Çok iyi yetişmiş: Hazal Kaya

“Hazal Kaya çok iyi yetişmiş bir oyuncu. Ben oyuncularımı değerlendirirken kolektif oyununa bakıyorum. Rejisörünü nasıl dinliyor, ukalalık edip etmediği, rejisörüne malzeme getiren oyuncu iyidir. Şimdi yeni jenerasyon bunları öğrendi. Hazal iyi bir oyuncu…”

En beğendiğim isimlerden biri...

“Meryem Uzerli, Hürrem rolünü çok güzel oynadı. Meryem bu role psikolojik olarak da girdi. Bu çok zor bir roldü. Normal hayatında da rolünü yaşamaya devam etti. Oyunculuğunu en beğendiğim isimlerden biri.”

Doğuştan seksi: Berrak Tüzünataç

“Berrak sevdiğim bir oyuncu. Seyirci de onu seviyor. Berrak iyi oyunculuğunun yanında seksi bir kız. Doğuştan seksi. Çok doğal bir seksapalitesi var. Sanki oynamıyor doğuştan alt benliği öyle”