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Spor

Ayla Aksu, Nijerya’da şampiyon

Milli tenisçi, Karadağlı partneri Veselinovic ile çiftlerde şampiyon oldu

15 Ekim 2017 22:08

Milli tenisçi Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile çiftlerde zafere uzandı.

Sert zeminli kortta gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Ayla ile Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin-Valeriya Strakhova ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Ayla-Veselinovic çifti, Nijerya'da şampiyonluğa ulaştı.

Bu galibiyet ile beraber, Ayla Aksu, 25 bin dolar seviyesinde 2. toplamda ise 13. çiftler kupasını kaldırdı.

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