Aykut Kocaman'dan yeni transfer yorumu: Isla, ateş gibi bir oyuncu

Fenerbahçe, Cagliari tarafından serbest bırakılan 29 yaşındaki Şilili futbolcu Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a ayak basan sağ bekin, kısa bir süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yapılan yeni transferden övgü dolu sözlerle bahsetti. Yeni futbolcusunun takım oyuncusu olduğunun altını çizen Kocaman, Şilili için "Ateş gibi bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Yeni transferlerden Elif Elmas'ı ve Isla'yı yorumlayan Kocaman, şöyle konuştu:

"Elif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Elif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum"



"Şu anda kadro derinliğimiz zaten yok. Önce bir kadroyu tamamlayıp, sonra ayrılacakları düşünmekte fayda var. Birkaç oyuncuyu ayırma lüksümüz olduğunu söyleyemem"

"Takım 1,5-2 ay sonra hazır olur"

"Takımın istediğim seviyeye geldiğini söylemek iyimserlik olur. Geleceğini umuyorum. İlk 1 hafta ana kadrodaki oyuncular yoktu aramızda. Bir şeyleri oturtma, Monaco'da gördüğümüz saha içi organizasyonu oturtma döneminde onlar yoktu. Maç aralarında çok antrenman yapılmıyor, oyuncuları diğer maça hazırlama dönemiyle geçiyor. Belki 1,5-2 ay daha sürecek bu iş. Kervanı yolda düzeltme şeklinde geçecek. Bugün için bu takım hazır, iyi şeklinde konuşmanın anlamı yok. Hazır olacağını ve düzeltmelerle gideceğimizi söylemek mümkün"