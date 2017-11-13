Aykut Kocaman’dan Valbuena’ya 2. kaptanlık iddiası

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman istifa kararından vazgeçmesinin ardından takım içinde düzenlemelere başladı. Takımda gidecekler ve kalacaklara dair rapor sunan Kocaman, Mehmet Topal’ın 2. kaptanlık ünvanını Valbuena’ya vereceği iddia edildi.

Vatan Gazetesi’nde yer alan haberde, Mehmet Topal'ın 2. kaptan olarak sorumluluklarını alacak olan teknik heyet, Valbuena'ya kaptan yardımcısı olarak görev verip kendisinden de yabancı oyuncuları etrafında toplamasını isteyecek.

Takım kaptanı olarak son 3 sezondur kendini geriye çeken Volkan Demirel'le de konuşacak olan Aykut hoca, kaptandan daha çok destek isteyecek ve özellikle yerli oyuncuların sorumluluğunu da tecrübeli eldivene verecek. Yerli oyuncuların azınlıkta olduğu kadroda yabancı bir ismin kaptan olması uzun zamandır gündemdeydi ancak bu karar hayata geçirilememişti.

3. kaptan olan Hasan Ali'nin de bu görevinden alınacağı öğrenildi. Sezon başından beri eleştirilerin odağındaki isimin yerine yine yabancı bir futbolcunun 3. kaptan olması düşünülüyor. İfadelerine yer verildi.