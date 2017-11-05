Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

\"Ortada ciddi bir başarısızlık var\"

\"Bunun bir faturası var, kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun\"

ANKARA / DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, \"Ortada ciddi bir başarısızlık var. Kendi adıma üzerime düşen faturayı da ödeyeceğim\" diyerek, istifa edeceğinin sinyallerini verdi.

Kocaman\'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle;

\"11 maç sonunda 17 puan, Fenerbahçe\'nin gücünün çok altında bir durum. Ortada ciddi bir başarısızlık var. İşleri bir tarafa çekmenin anlamı yok. Elbette bunun bir faturası olacak. Başarıda ve başarısızlıkta herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma bakıyorum. Kendi tarafıma ve oyunculara bunu söylemek lazım. Bu seviyedeki oyuncu grubunun, 3-4 senede yapacağı hataları 13-14 maçta gördük. Bir yerden sonra olmuyor, kırıldı. Bunun bir faturası var, kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun.\"