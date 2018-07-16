Aykut Kocaman'dan Dünya Kupası yorumu: Oynatmak istediğimiz futbol buydu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Dünya Kupası'nı değerlendirdi, Fenerbahçe kıyaslaması yaptı.



Fenerbahçe'yle yolları ayrılan ve şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşmayan Aykut Kocaman, ASpor'a telefonla bağlantı Dünya Kupası'nı değerlendirdi.



Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunun turnuvadaki futbol olduğunu belirten Kocaman şunları söyledi:



"Bu Dünya Kupası bize istatistiklerin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Fransa - Hırvatistan maçı bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu. Bu Dünya Kupası'nda oynanan futbol, ülkemizde oynatmaya çalıştığımız futbolun aynısı. Harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi buydu. Benim siyahlarım birçoğu tarafından beyaz olarak görülüyor. Biz bu oyunu Türkiye'de denedik ama bizim ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Her kornerin, her taç atışının bir rolünün olduğu bir oyun haline geliyor futbol. Fransa ve Hırvatistan bunu yaptı. İngiltere’nin daha olgun bir oyunu yoktu. Fransa ilk 15 dakika biraz bekledi ve sonra Hırvatistan’ın ana belirleyici oyuncularını kilitlemeyi denediler. Bu kez Hırvatistan hızlı hücumlarla oynamaya başladı. Aradaki en önemli fark, Hırvatistan’ın 120 dakikalık oyunları çok oynaması oldu."