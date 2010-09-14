-AYKUT KOCAMAN'A DESTEK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin tamamının, teknik direktör Aykut Kocaman'a ilk günkü gibi desteklerini sürdürdüğünü açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada yer alan bir haberde, yöneticilerden bazılarının Aykut Kocaman'a duydukları güvenin azaldığına dair ifadeler yer aldığı belirtilerek, ''Başta Sayın Şekip Mosturoğlu olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizin tamamı Sayın Aykut Kocaman'a ilk günkü desteklerini sürdürmektedir. Bu bağlamda her mağlubiyet sonrası camiamızı yıpratmayı amaçlayan bu tarz asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi.