T24 LogoT24 Logo
Spor

AYKUT KOCAMAN'A DESTEK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 18:11

-AYKUT KOCAMAN'A DESTEK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin tamamının, teknik direktör Aykut Kocaman'a ilk günkü gibi desteklerini sürdürdüğünü açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada yer alan bir haberde, yöneticilerden bazılarının Aykut Kocaman'a duydukları güvenin azaldığına dair ifadeler yer aldığı belirtilerek, ''Başta Sayın Şekip Mosturoğlu olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizin tamamı Sayın Aykut Kocaman'a ilk günkü desteklerini sürdürmektedir. Bu bağlamda her mağlubiyet sonrası camiamızı yıpratmayı amaçlayan bu tarz asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24