Aykut Kocaman 'yineledi': Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler; Fikret Orman 3 gündür televizyonlarda!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Akhisar'a deplasmanda 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Aykut Kocaman, gün içerisinde söylediği "Hakemler, Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler" sözünü tekrar etti. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbi sonrası açıklamalarıyla ilgili de, "Beşiktaş başkanı 3 gündür televizyona çıkıyor. Beşiktaş'ı sanki hakem kararlarıyla yenmişiz gibi konuşuluyor" diye de ekledi.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in ikinci sarıdan, Alper Potuk'un da direkt olarak kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın ardından Kocaman, Alper'in atılmasıyla ilgili, "Niye attığını anlamak mümkün değil" yorumunu yaptı.

Aykut Kocaman'ın maç sonu konuşmaları şöyle oldu:

"Oyunun özellikle ilk periyodu, 25-30 dakika iyiydik. Oyuna hükmediyorduk. Rakibi de iyi kontrol ettik.

Temel problemimiz, 20-25. dakikalardan sonra aşırı istek. O dakikadan sonra Akhisar'ın oyunu da rahatlamaya başladı. Hızlı hızlı ataklar yemeye başladık. İlk yarının son dakikalarında Ömer'in kanadından çok ataklar oldu.

Bireysel anlamda ve oyunsal hatalarımız da oldu. Bunları düzeltme şansımız vardı.

1. dakikadan itibaren görünen bir şey vardı. Bizi, Beşiktaş takımını yendiğimize pişman ettiler, hakem... Alper'i hangi şeyle attığını mümkün değil.

"Beşiktaş başkanı 3 gündür televizyonlarda"

Geçen haftaki kırmızı kartlara bir şey söylemedik, Neto için bir şey söylenebilirdi ama söylemedik. Aynı şekilde İsmail'in hareketinde de rakibi sakatlamak gibi bir düşüncesi yok ama...

Beşiktaş'ı sanki hakem kararıyla yenmişiz gibi konuşuldu, Beşiktaş Başkanı tarafından da 3 gün üst üste televizyonlara çıkıldı. Quaresma'yı 3 maçtır atamayan adam bu adam.

5. dakikadan itibaren Bülent Yıldırım'ın niyeti çok net gözüktü. Niyeti belliydi, hayırlı uğurlu olsun."