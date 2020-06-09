Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'a ziyaret

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında gerginliğin yaşandığı bu dönemde sarı lacivertlilerin eski futbolcuları Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. İkilinin ziyaretinde Aziz Yıldırım'ın yanında ayrıca eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu ve Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım da bulundu.

Geçtiğimiz günler TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Türkiye'de 9 senedir şike olayı görülmüyor" sözüne Fenerbahçe sert tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Özdemir'in eski başkan Aziz Yıldırım'a da saygısızlık yaptığını belirtmişti. Koç, ayrıca Aziz Yıldırım'ın da 2010-11 sezonuyla ilgili konuşacağını söylemişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Ben bugün Aziz beyi aradım, 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum' dedi. 'Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar' dedi" ifadelerini kullanmıştı.