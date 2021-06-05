Aykut Kocaman: Türk futbolunda bir zulüm dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında açıklanan kararların sonrasında buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonundaki teknik direktörü Aykut Kocaman “Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Play Spor’a konuşan Kocaman “Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum ama bu buruk bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - "Futbolda şike kumpası" davasında cezalar belli oldu