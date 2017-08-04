Aykut Kocaman: Takım olgusunu yaratmak için zamana ihtiyacımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, turu geçseler de takım olgusunu yaratmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Takımının son 20 dakikada savunmada bocaladığını ancak bu olumsuzluğa iyi bir refleks gösterdiğini söyleyen Kocaman, rakibe övgü dolu yorumlarda bulundu.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan 52 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

Beklendiği gibi oldu. Zorlu bir maç olacağı aşikardı. Bunu kırabilecek şey, öne geçmekti. 2. golü yakalasak daha iyi olurdu. Onlar makine düzeniyle oynayan, uzun zamandır aynı antrenörle çalışan bir takım. Riskli bir skordu. Bir gol bulduklarında, maçı uzatmak için moral buldular.

2. golü yakalayamadığımız sürece maçın sürekli yakın ve zorlu geçmesi muhtemeldi ve böyle gerçekleşti. Oyun tarzımızı değiştirmeye çalışıyoruz, yeni oyuncular var, uyum sorunu denen bir şey var. Zamana ihtiyacımız var. Özgüvenin yükselmesi açısından skora ihtiyacımız var.

"Oyuncular, sorunlara iyi refleks gösterdi"

Maçın büyük bölümünde kontrolü elimizde tuttuk. Son dakikalarda maç biraz sekteye uğradı ve savunmada çözünmeler yaşadık. Maçı istediğimiz gibi götürdük ancak belli bir dakikadan sonra sorun yaşadık ancak oyuncularım güzel bir refleks gösterdi. Turu geçmek bizim için temel hedefti ve bunu başardık.

Bir şeyleri oturttuğumuz söylenemez. Sorunlarla karşılaşacağız. Yapacağımız şeyleri, sorunları görüp bunları gidermek yolunda çaba göstereceğiz. Bu takım onları yapabilecek potansiyele sahip.

"Rakibin uzun pasları çok iyi"

Burada bir irade oyunu var, herkesin top bizdeyken atak pozisyonunda olmasını, top rakibe geçtiğinde de yardımlaşmalı, kademeli bir savunma anlayışına geçmesini istiyoruz.

Hakkını vermek gerekiyor ki; yeryüzünde 50-60 metrelik diagonal pasları bu kadar net atabilen takım sayısı azdır. Rakibimiz bunu çok iyi başardı. Bizim zafiyetimiz kadar onların başarısı da vardı.

Transfer yarın, bir hafta sonra, iki hafta sonra, her an olabilir. Yönetim bu konuda çaba harcıyor. Yeni oyuncular gelse de onların uyum sağlama problemleri de olacak. Biz takım olgusunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süreci hasarsız veya az hasarlı atlatmak niyetindeyiz.