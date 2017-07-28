Aykut Kocaman: Takım olarak oyunumuzu beğendim; tur daha bitmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Sturm Graz karşısındaki 2-1'lik galibiyetten sonra ciddi ve saygı duyulması gereken bir rakiple oynadıklarının altını çizerek, turun daha bitmediğini söyledi.

Tüm takım olarak oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen teknik adam, bireysel olarak oyuncuları tek tek ele almanın değil, 'takım' olarak görmenin önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu basın toplantısında şunları kaydetti:

"Ciddi bir avantaj sağladık. Küçük bir avantaj diye de düzeltebiliriz bunu. Son derece sert, organize, enerjisi yüksek, atakları planlı bir takım. Silahlarını ellerinden almak zorundaydık. 80 dakika boyunca çok iyi yaptık. 70-75’ten sonra ciddi bir enerji kaybı yaşadık. Topun bizim sahamızda kalma süresi ve onların da istediklerini yapma süreleri ve imkanları olmaya başladı.

Son 10-15 dakikalık bölüm dışında gayet derli toplu, ilerleyen dönemlerde neler yapacağımızı gösteren bir görüntümüz vardı.

"Doğru oyunda ısrar ettik"

Doğru oynamaya çalışarak, bunda ısrar ederek hem beraberliği hem de öne geçme şansını yakaladık. Farkı arttırma şansı da bulduk ama son 15 dakikada enerjimiz düştü.

İkinci maç bizi yine tehlikeli bir rakip bekliyor. Riskli bir maç olacak, temkinli oynamak zorundayız.

"Oyuncuları bireysel olarak

ele almak en büyük yanlışımız"

Bireysel olarak, Alper başta olmak üzere tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hasan, Valbuena, Josef... Hepsi çok istekli ve doğruları yapma konusunda ısrarlıydı. Bu takım (rakip) 120 km koşmuş bir takım. Sezonun bu safhasında sadece bireysel anlamda oyunculardan söz etmek bizim yaptığımız en büyük yanlış. Tüm takım yükü beraber taşıdı, görevlerini yapmak için çok büyük çaba harcadılar.

Esas olan takım; giydikleri forma ve beraber hareket etmeleri. Kimileri öne çıkar, geriye düşer ama oyuncuları bütün olarak ele almalıyız.

"Rakip taraftar maça keyif kattı"

Rakip taraftarı tebrik ediyorum. Harikalardı. Bizim taraftarlarımız da bizi son düdüğe kadar destekledi, rakip taraftar da. Maçı eğlenceli hale getirmek için her şeyi yaptılar.

Son derece değerli, ne yaptığını bilen, sert bir takım karşısında küçük bir avantaj sağladığımızı söylemek mümkün. Tur daha bitmedi. Turu daha bitirmedik. Soyunma odası konuşmalarımız sadece tebrikle geçti.

"Herkes görevini yapmaya çalıştı"

Amacım bireysellik ve bireyleri konuşmaktansa takımın öne çıkarılması. Bugün A'dan Z'ye herkes işlerini yapmaya çalıştı. Kolektif olarak yardımlaşmak ve futbolun doğruları anlamında bu mücadeleyi verdiğimiz zaman, birkaç sıkıntılı sonuç olacaktır ama doğruları yapmak için irade göstermek gerekir.

Kağıt üzerinde görünen avantajımızı gerçeğe dönüştürmek için ciddi bir irade göstermeye ihtiyacımız var. Bu futbol, İstanbul'da her şey olabilir. 'Futbol' demek, her şeyi açıklıyor.

Geçen sene seyircimiz biraz geri çekilmişti. Göreve başladığım günden beri en büyük isteğim; Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan en büyük değer olan 'taraftar' ile beraber sahada olmak. Taraftarımızı sahada yanımızda görmek istiyoruz.