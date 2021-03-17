Aykut Kocaman: Kısmetsizlik midir nedir, ilk top gol oluyor; Fenerbahçe'deki son seneme benziyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor" ifadelerini kullandı.

Kocaman "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor. Maçın başında gelen top bir şekilde kalemize giriyor. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Dönemsel olarak karşılaşacağımız en güçlü takım olarak gözüküyordu, bu da maçta belli oldu. Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Uzun zaman sonra buraya geldiğimden beri üst seviyede oynadığımız ilk maç diyebilirim. Ama bunu taçlandırmak gerekiyordu. Futbol, sonuç oyunu. Bir tane maça ihtiyacımız var. Umarım bu da Denizlispor maçı olur" dedi.