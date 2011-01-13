Aykut Kocaman istifa için yönetimle görüşecek

T24

AYKUT KOCAMAN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI











Maçın özeti

İLK YARI



İKİNCİ YARI



Kupada son maç öncesinde gruptan çıkma şansı kalmayan Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında gündeme gelen ilk konu Aykut Kocaman'ın görevi bırakacak olması.Kocaman'ın, yönetime istifa dilekçesini sunacağı, kararın ise Antalya'da yapılacak toplantısı sonrasında verileceği öğrenildi.Öte yandan şimdiden yönetim ikiye bölünmüş durumda. Bir grup Aykut Kocaman'ın görevine son verilmesini savunurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın ise Kocaman ile yola devam etmek istediği iddia edildi.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında basın toplantısına çıkmadı. Maçın ardından odasına kapanan Kocaman, yayıncı kuruluşa da demeç vermedi.Yaklaşık 45 dakika kimseyi içeri almadan odasında bekleyen sarı lacivertli ekibin teknik direktörü, dışarı çıkınca basın mensuplarının istifa edip etmediği yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. Stat önünde bekleyen takım otobüsü, Kocaman'ın binmesiyle stattan ayrıldı.Kocaman'ın bu tavrı, 'istifa edecek' diye yorumlandı.Önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Avrupa Ligi, son olarak 28 yıldır kazanılamayan Türkiye Kupası'na erken veda. M,lliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:1. Dakika Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Fenerbahçe başladı4. Dakika Semih sol kanattaki Stoch'a pasını verdi Cem Stoch'u faul yaparak durdurdu6. Dakika Y. Malatyaspor atağında Hüseyin defansın arkasına sızdı ama topla buluştuğu anda pozisyonu ofsayt7. Dakika Cem Çetin ceza sahasındaki Recep'e pasını verdi kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Recep kaleye çok sert bir şut gönderdi kaleci Mert gelen şutu çıkardı9. Dakika Y. Malatyaspor yine Caner'in koruduğu sağ kanattan geldi ceza sahasına giren M.Akif çaprazdan kaleye şutunu gönderdi kaleci Mert topu çıkararak golü önledi12. Dakika Kazanılan serbest vuruşu Emre ceza sahasına ortaladı Yobo ve Lugano yükseldi, Lugano kafa ile vurdu top üstten dışarı çıktı16. Dakika Niang aldığı topla 3 defans oyuncusunu peşine taktı çizgiye inerken içeriye ortaladı Semih topu beklerken Gür Ege topu kornere gönderdi22. Dakika Sol kanattan yapılan ortaya Bülent Akın yükseldi topa vurmak isterken hakem oyunu durdurdu Bülent'in hareketine faul kararı verdi24. Dakika Hızlı gelişen Y.Malatyaspor atağında Cem soldan ortaladı Okan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Durum şimdi 1-025. Dakika Stoch korneri kullandı Niang topu indirdi Lugano topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 1-129. Dakika Gür Ege topu Niang'a çarptırdı Niang topu önünde buldu kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Mesut Niang'ın ayaklarına yattı top da Mesut'a çarparak kornere çıktı32. Dakika Kullanılan korner atışında Yobo yükseldi vurdu kaleci Mesut topa dokunabildi kaleye giden topu çizgi üzerinden Cem kafa ile çıkardı top kornere gitti34. Dakika Semih ceza sahası içinde topla buluştu kaleci Mesut ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti Mesut topun kaleye gitmesine izin vermedi37. Dakika Emre pasını Selçuk'a verdi Selçuk ceza sahasının dışından kaleye çok sert bir şut gönderdi top az farkla üstten dışarı çıktı42. Dakika Recep ceza sahasına ortaladı Yobo topu uzaklaştırdı gelen topu Gökhan kaleye sert şut olarak gönderdi top farklı bir şekilde dışarı çıktı43. Dakika Niang ceza sahası önünde topu aldı içeriye girmek isterken kendini yerde buldu hakem serbest vuruş kararı verdi44. Dakika Emre topun arkasına geçti kaleye şutunu çekti top iki direğin birleştiği köşeye çarparak oyun alanına döndü45. Dakika Hakem ilk yarıyı duraklama süresi eklemeden bitirdi46. Dakika İkinci yarıya Y. Malatyaspor başladı46. dakika Yeni Malatya atağında Hüseyin sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu içeriye çevirdi. Ancak Yobo araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.49. dakika Stoch sol çizgiden topu sürdüve ortasını yaptı. Ancak ceza sahası içinde hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yok.56. dakika Y.Malatyaspor bu kez sol kanattan korneri kullandı. Ön direkte Semih topu uzaklaştırdı61. dakika Sol çizgiden Niang kale sahasına girdi. Yerden içeri çevirdiği topu Bülent Akın kornere gönderdi.62. dakika Stoch'un kullandığı köşe vuruşunda Mesut kalesinden zamanında çıkarak topu yumrukladı.64. dakika Fenerbahçe'de Okan'ın yerine Özer Hurmacı oyunda...70. dakika Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha Stoch'un yerine Uğur Boral oyuna dahil oluyor.72. Dakika Hızlı gelişen Y. Malatyaspor atağında Hüseyin ceza sahası içindeki Cem'e pasını verdi kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Cem Mert'in bacakları arasından topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi73. dakika Fenerbahçe'de oyuna Andre Santos dahil oldu. Caner oyun alanının dışında79. dakika Semih Özer'in şık pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Semih topa vururken kaleci Mesut kalesinden çıktı ve topu kontrol etti83. dakika Emre arka direğe ortaladı. Yobo yükseldi. Ancak kafa vuruşu istediği gibi değil...86. dakika Korner paslaşarak kullanıldı. Mehmet Akif Tatlı'nın pasında Cihan ceza sahasında topla buluştu. Cİhan topa sert vurdu. Ancak Mert topu kornere tokatladı90. Dakika Yeni Malatya atağında ceza sahasına giren Cihan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cihan'ın vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.90+2 Dakika Yeni Malatya'da Cihan'ın yerine Hüseyin Kar oyuna dahil oldu.90+3 Dakika Karşılaşmanın hakemi mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı