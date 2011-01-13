Aykut Kocaman istifa için yönetimle görüşecek

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında yönetimle görüşeceği ve istifasını sunacağı öğrenildi.
Kupada son maç öncesinde gruptan çıkma şansı kalmayan Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:
Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında gündeme gelen ilk konu Aykut Kocaman'ın görevi bırakacak olması.
Kocaman'ın, yönetime istifa dilekçesini sunacağı, kararın ise Antalya'da yapılacak toplantısı sonrasında verileceği öğrenildi.
Öte yandan şimdiden yönetim ikiye bölünmüş durumda. Bir grup Aykut Kocaman'ın görevine son verilmesini savunurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın ise Kocaman ile yola devam etmek istediği iddia edildi. AYKUT KOCAMAN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında basın toplantısına çıkmadı. Maçın ardından odasına kapanan Kocaman, yayıncı kuruluşa da demeç vermedi.
Yaklaşık 45 dakika kimseyi içeri almadan odasında bekleyen sarı lacivertli ekibin teknik direktörü, dışarı çıkınca basın mensuplarının istifa edip etmediği yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. Stat önünde bekleyen takım otobüsü, Kocaman'ın binmesiyle stattan ayrıldı.
Kocaman'ın bu tavrı, 'istifa edecek' diye yorumlandı. Maçın özeti
Önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Avrupa Ligi, son olarak 28 yıldır kazanılamayan Türkiye Kupası'na erken veda. M,lliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Y.Malatyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1
İLK YARI
1. Dakika Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Fenerbahçe başladı
4. Dakika Semih sol kanattaki Stoch'a pasını verdi Cem Stoch'u faul yaparak durdurdu
6. Dakika Y. Malatyaspor atağında Hüseyin defansın arkasına sızdı ama topla buluştuğu anda pozisyonu ofsayt
7. Dakika Cem Çetin ceza sahasındaki Recep'e pasını verdi kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Recep kaleye çok sert bir şut gönderdi kaleci Mert gelen şutu çıkardı
9. Dakika Y. Malatyaspor yine Caner'in koruduğu sağ kanattan geldi ceza sahasına giren M.Akif çaprazdan kaleye şutunu gönderdi kaleci Mert topu çıkararak golü önledi
12. Dakika Kazanılan serbest vuruşu Emre ceza sahasına ortaladı Yobo ve Lugano yükseldi, Lugano kafa ile vurdu top üstten dışarı çıktı
16. Dakika Niang aldığı topla 3 defans oyuncusunu peşine taktı çizgiye inerken içeriye ortaladı Semih topu beklerken Gür Ege topu kornere gönderdi
22. Dakika Sol kanattan yapılan ortaya Bülent Akın yükseldi topa vurmak isterken hakem oyunu durdurdu Bülent'in hareketine faul kararı verdi
24. Dakika Hızlı gelişen Y.Malatyaspor atağında Cem soldan ortaladı Okan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Durum şimdi 1-0
25. Dakika Stoch korneri kullandı Niang topu indirdi Lugano topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 1-1
29. Dakika Gür Ege topu Niang'a çarptırdı Niang topu önünde buldu kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Mesut Niang'ın ayaklarına yattı top da Mesut'a çarparak kornere çıktı
32. Dakika Kullanılan korner atışında Yobo yükseldi vurdu kaleci Mesut topa dokunabildi kaleye giden topu çizgi üzerinden Cem kafa ile çıkardı top kornere gitti
34. Dakika Semih ceza sahası içinde topla buluştu kaleci Mesut ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti Mesut topun kaleye gitmesine izin vermedi
37. Dakika Emre pasını Selçuk'a verdi Selçuk ceza sahasının dışından kaleye çok sert bir şut gönderdi top az farkla üstten dışarı çıktı
42. Dakika Recep ceza sahasına ortaladı Yobo topu uzaklaştırdı gelen topu Gökhan kaleye sert şut olarak gönderdi top farklı bir şekilde dışarı çıktı
43. Dakika Niang ceza sahası önünde topu aldı içeriye girmek isterken kendini yerde buldu hakem serbest vuruş kararı verdi
44. Dakika Emre topun arkasına geçti kaleye şutunu çekti top iki direğin birleştiği köşeye çarparak oyun alanına döndü
45. Dakika Hakem ilk yarıyı duraklama süresi eklemeden bitirdi İKİNCİ YARI
46. Dakika İkinci yarıya Y. Malatyaspor başladı
46. dakika Yeni Malatya atağında Hüseyin sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu içeriye çevirdi. Ancak Yobo araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
49. dakika Stoch sol çizgiden topu sürdüve ortasını yaptı. Ancak ceza sahası içinde hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yok.
56. dakika Y.Malatyaspor bu kez sol kanattan korneri kullandı. Ön direkte Semih topu uzaklaştırdı
61. dakika Sol çizgiden Niang kale sahasına girdi. Yerden içeri çevirdiği topu Bülent Akın kornere gönderdi.
62. dakika Stoch'un kullandığı köşe vuruşunda Mesut kalesinden zamanında çıkarak topu yumrukladı.
64. dakika Fenerbahçe'de Okan'ın yerine Özer Hurmacı oyunda...
70. dakika Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha Stoch'un yerine Uğur Boral oyuna dahil oluyor.
72. Dakika Hızlı gelişen Y. Malatyaspor atağında Hüseyin ceza sahası içindeki Cem'e pasını verdi kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Cem Mert'in bacakları arasından topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi
73. dakika Fenerbahçe'de oyuna Andre Santos dahil oldu. Caner oyun alanının dışında
79. dakika Semih Özer'in şık pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Semih topa vururken kaleci Mesut kalesinden çıktı ve topu kontrol etti
83. dakika Emre arka direğe ortaladı. Yobo yükseldi. Ancak kafa vuruşu istediği gibi değil...
86. dakika Korner paslaşarak kullanıldı. Mehmet Akif Tatlı'nın pasında Cihan ceza sahasında topla buluştu. Cİhan topa sert vurdu. Ancak Mert topu kornere tokatladı
90. Dakika Yeni Malatya atağında ceza sahasına giren Cihan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cihan'ın vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+2 Dakika Yeni Malatya'da Cihan'ın yerine Hüseyin Kar oyuna dahil oldu.
90+3 Dakika Karşılaşmanın hakemi mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı