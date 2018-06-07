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Spor

Aykut Kocaman: Gündemimde istifa kararı yok, görevimin başındayım

Kocaman'ın, Fenerbahçe seçimleri sonrası istifa ettiği ileri sürülmüştü

07 Haziran 2018 12:11

Fenerbahçe seçimleri sonrası istifa ettiği ileri sürülen teknik direktör Aykut Kocaman, "Gündemimde istifa kararı yok. İstifa haberleri gerçek dışı" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Hakan Gündoğar’ın telefonuna cevap veren Aykut Kocaman istifa söylentilerini yalanladı.

Kocaman, “Gündemimde istifa kararı yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe‘nin yeni bir başkanı var bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız. Ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum görevimin başındayım" dedi.

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