Aykut Kocaman: Galibiyetten başka konuşulacak güzel bir şey yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetten sonra, "Galibiyetten başka konuşulacak güzel bir şey yok" diye konuştu.

Takımının yediği gol için 'durup dururken gol yedik' yorumunda bulunan Kocaman, 34 haftanın sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:

"Galibiyetten başka olumlu konuşulacak şey yok. İhtiyacımız olan temel şey de galibiyetti. İlk 6 resmi maçımıza yakın bir maçtı. Özellikle ilk bölümü. Oyun olarak o seviyelere çıkamadık. Öne geçme ihtiyacını erken karşıladık sayılır.

İlk 6 haftaya damga vuran 'durup dururken gol yeme' hali maçı tekrar ortaya çekti. İlk yarının sonlarına doğru rakibimizin eksik kalması bizim için avantaj oldu ama bunu kullanamadık.

"Gençlerbirliği maça her an ortak oldu"

İçeride konuştuğumuz şeyleri sahaya pek yansıtamadık. Buna rağmen öne geçtik. Bir taraftan koruma, bir taraftan kazanma ihtiyacı, fiziksel olarak oyundan düşüş... Doğru oyundan her geçen dakika uzaklaştık. Elimize geçen fırsatları da değerlendiremeyince Gençlerbirliği de maça her an ortak oldu.

Galibiyetten başka konuşulacak güzel bir durum yok. Kadromuz eksiliyor. Gelen oyuncular da çok kaliteli oyuncular. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncular aldık, o konuda bir kuşkum yok, Fenerbahçeliler'in de olmasın.

"Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız"

Düzenli antrenman yapamadık, şu an için değil. Beklediğimden biraz daha uzun sürecek bir durum bu. İnkar etmenin anlamı yok. Düzelecek, daha sert ve doğru bir oyuna doğru gidecek. Biraz daha fazla çalışmalıyız.

Biz bu sene son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Sıkıntılar olacağını düşünüyordum. Olacağını düşündüğüm sıkıntıların arasında Vardar'a elenmek yoktu. Düzele düzele istediğimizi elde edeceğiz.