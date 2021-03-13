Aykut Kocaman'dan yayıncı kuruluşa "provokasyon" tepkisi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşun Demba Ba'ya yedek kalmasına ilişkin sorduğu soru için "Provokasyon yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’in 30. haftasında oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendi sahalarında 3-2 kaybettikleri karşılaşma hakkında konuşan Kocaman, "1500 ila 2000 arasında ortalama hareket oluyor oyunda. Topla buluşmalar vb. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil, hepsi birbirine bağlı. Mağlubiyetin en önemli nedeni yok. Şampiyonluğu isteyen, tutkulu, sahaya yerleşimi daha iyi olan bir kulüp vardı. Biz bir yapı inşa ediyoruz. Oyuncuları başlama, bitirme, sonradan oyuna girme konusunda tanımaya çalışıyoruz" dedi.

Kocaman, maç sonunda yayıncı kuruluşun Demba Ba’ya yedek kalmasıyla ilgili olarak sorduğu bir soru için "Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor. İşin doğru ve olumlu tarafları verilmeli. Bizim ülkemiz olumsuzlukları, krizleri daha fazla benimsiyor. Böyle gelişme olmuyor" tepkisini dile getirdi.