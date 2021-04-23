Aykut Kocaman'dan sözleşmesi feshedilen Demba Ba hakkında açıklama

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın zorluk derecesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Gelinen haftalar itibariyle telafinin zor olduğu, kritik maçlar oynuyoruz. Bugünkü maç rakibimiz adına da aynı şekildeydi. Bu duygular maça da yansıdı. Biz son haftalardaki oturmuş oyunumuzu ilk yarıda skoru almak için sahada gerçekleştirdik. Öne geçmeyi başardık. Aradık, topu tuttuk. O andan itibaren özellikle gerginlik, oyunu koruma duygusu, ikici yarı oyunumuza hakim oldu. Kasımpaşa'da eşitliği sağlamak, bizimle arasındaki puan farkını korumak, sonrasında da belki kazanabilmek için oyunu bizim sahaya itti. İlk yarı oynayarak, ikinci yarı koruyarak geçirdik. Direkt rakibimiz olan bir takımı deplasmanda yenmek sevindirici, nispeten rahatlatıcı bir durum oldu" ifadelerini kullandı.

"Tamamen teknik bir karar"

Demba Ba ile yolların ayrılmasının takımı nasıl etkileyeceği ile ilgili gelen soru üzerine Kocaman, "Bu onu tamamen benim futbola bakış açımla ilgili. Özellikle sosyal medyada dönen saçmalıklar ve aptalca şeylere kamuoyunun dikkat etmemesini rica ediyorum. Tamamen teknik anlamda bir tercihti. Bu konuların uzağında yaşamaya, kimseye yanıt vermemeye çalışıyorum. İnsanların hakkında da konuşmak istemiyorum. Ancak ben de zarar görmek istemiyorum. Bu tamamen teknik anlamda, hayata, futbola bakışımla alınmış bir karar. Sadece Ba ile ilgili değil, pek çok oyuncu için karar vermek zorundayım. Bazen olumlu bazen olumsuz olabiliyor. Ama bu işin doğasında var" diye konuştu.