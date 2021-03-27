Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu yorumu: Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir'in gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Ligin son 10 sırasındaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız" dedi. Fenerbahçe'de Erol Bulut yerine göreve gelen Emre Belözoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kocaman, "Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı" diye konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman TRT Spor'dan Yasin Dallı'nın sorularını yanıtladı.

"Burak'ı tebrik ediyorum"

Milli Takımın Hollanda zaferi ve Burak Yılmaz'ın performansına ilişkin Kocaman, "Marifet iltifata tabiidir derler. Gerçekten harika bir başlangıç. Hollanda gibi dünya futbolunda hep bir güç olan, tarzı olan bir ülkeyi başlagnıç maçında kuvvetli bir skorla mağlup etmek büyük iş. O nedenle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Fransa'ya gittikten sonraki hali, sahadaki duruşu, yapmak istedikleri arkadan gelen oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi büyük bir yetenek. Burak'ın bu halini görmek sevindirici ve gurur verici. Doğru çalışmanın çok net bir şekilde örneklemesini yapıyor. Burak'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yorumu

Kocaman, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de takımın başına geçmesiyle ilgili sorulan soruya, "Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" yanıtını verdi.

"Kaybettiğimiz öz güveni Beşiktaş maçı sonrası kazandık"

Ligde ve kupada olmak üzere Beşiktaş ile oynanan iki maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Son derece formda ve güçlü bir Beşiktaş vardı karşımızda... Ligde ciddi bir avantaj yakaladılar. Kupada da duble yapma arzusuyla oynadılar. İstediğini elde eden Beşiktaş oldu. Bizim için ise avantajı o maçın bizi taşıdığı yer oldu. Özgüvenimizi tekrar geri kazanmamız için vesile oldu. O maçta kaybettiğimiz turun, kaybedilen öz güveni geri getirmesi açısından mümkün olduğunu söyleyebiliriz" dedi

Kocaman, "Bütün olumsuzluklara rağmen daha fazla puan almamız gerekiyordu. Önce gerçekle yüzleşip, durumun farkında olup bulunduğumuz durumdan kurtulmamız gerekiyor. Son 10 sırasındaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek halindeyiz. Son haftalardaki yükselen formumuzu tutabilir ve geliştirebilirsek daha da yukarılarda olacağız" ifadelerini kullandı.