Aykut Kocaman: Bu galibiyeti Beşiktaş maçıyla birlikte seriye bağlamamız lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının 3-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından, "Bu galibiyeti Beşiktaş maçıyla birlikte seriye bağlamamız lazım" dedi.

Takımın adaptasyon sürecinin gelişimine vurgu yapan Kocaman, 'hazır olmamak' diye bir bahanenin kendileri açısından geçerli olmadığını söyledi.

Trabzonspor ve Başakşehir karşısında da takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Kocaman, maçın kilit anının Mathieu Valbuena'nın ilk yarının son dakikalarında attığı gol olduğunun altını çizdi.

Aykut Kocaman, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

Bu dönem biraz daha oyun oturana kadar, oyuncular birbirini tanıyana kadar sonuç almamız gerekiyor. İlk 4 hafta bu olmadı. Bugün aldık, bunu Beşiktaş maçına da bağlamamız lazım.

Bugünkü galibiyetin önemli bir kazanımı olacak. İstediğimiz, arzuladığımız ve biraz geç başladığımız hedefe doğru koşar adım gitmeye başlayacağız.

Alanyaspor kolay kontraya çıkabilen bir takım. Böyle bir takım karşısında çok kuvvetli bir skor aldık. Oyunun 1-0'a kadarki bölümü, ondan biraz daha ötesine kadar çok doğru oynamaya gayret ettik. Devrenin sonlarına doğru Dirar'ın sakatlığından sonra problemler artmaya başladı ve buna karşı koyamadık.

Devreye girmeden hemen önce Valbuena'nın attığı gol, özgüvenimizin tekrar parça parça olmaması için çok önemliydi. İkinci yarı rakibin oyunu istemesi normaldi. Mehmet'in de pozisyonuna adapte olmasıyla kontrolü iyice elimize aldık. 3'üncü golü attıktan sonra da kontrol tamamen bizdeydi.

Skor iyi, çok çok iyi ancak en önemlisi bunu Beşiktaş maçına da bağlayabilirsek çok iyi olacak. Takım çok iyi bir takım. Biraz kontrolümüzün dışına çıktığı zaman bazı şeyler panik havası olabiliyor. Bunu kontrol altına aldığımızda çok daha iyi olacaktır.

Artık hazırlıktan bahsetmenin anlamı yok. Beşiktaş maçı öncesinde hazır olmamamız gibi sıkıntılar var ama bunları konuşmanın anlamı yok. Trabzonspor karşısında da kazanabilirdik. Çok uyumlu gözükmese de maçı isteyen, son derece mücadeleci bir takım görüntüsü verdik. Başakşehir maçında da keza öyle.

Aynı şey Beşiktaş maçlarında da olacak. 'Hazır değildik' demenin gerekçe olacağı bir maç değil. Mutlak kazanmak istediğimiz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağımız bir maç.