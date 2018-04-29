Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kupadaki derbi maçına çıkmama kararına inanmadığını söyleyen Kocaman, şu sözleri kullandı:

"Hiçbir bilgiye dayanarak bunu söylemiyorum. Maça çıkmamak gerçekten kuuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum.

Belki bizim tarafı biraz daha yumuşatmak için; hem de farklı yerlere farklı mesajlar gönderiliyor. Onlar "Net gelmeyeceğiz" diyorlar; ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu çünkü sahadan çekilen onlar. Herkes gördü"