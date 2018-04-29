T24 LogoT24 Logo
Spor

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum

"Net gelmeyeceğiz' diyorlar; ama bana pek inandırıcı gelmiyor"

29 Nisan 2018 00:34

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kupadaki derbi maçına çıkmama kararına inanmadığını söyleyen Kocaman, şu sözleri kullandı:

"Hiçbir bilgiye dayanarak bunu söylemiyorum. Maça çıkmamak gerçekten kuuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum.

Belki bizim tarafı biraz daha yumuşatmak için; hem de farklı yerlere farklı mesajlar gönderiliyor. Onlar "Net gelmeyeceğiz" diyorlar; ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu çünkü sahadan çekilen onlar. Herkes gördü" 

ETİKETLER

Aykut KocamanBeşiktaşFenerbahçeteknik direktöraçıklamaderbiinandırıcı değilhükmen mağlup olmalılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24