\'\'Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur\'\'

\'\'Bu işin içinde gram dahilim olduğunu düşünmüyorum\'\'

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Aykut Kocaman, \'\'Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur\'\' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57\'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, \"Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok. Doğrularım her zaman herkesin doğrusu demek değildir. Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz\'\' diye konuştu.

\'\'KAFA YARILDIĞI ZAMAN, YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA, BÖYLE OLUR\'\'

Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelen ve 5 dikiş statta 5 dikiş de hastanede atılan Skrtel ile ilgili konuşan Kocaman, \'\'Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil. Kanla beslenen bir adam değilim. Tam tersi kimseye bir şey olmasın ama kafada yarılma olursa böyle olur\'\' şeklinde konuştu.

\'\'BU İŞİN İÇİNDE GRAM DAHİLİM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM\'\'

Kocaman, yaşanan olaylarda gram dahili olmadığını düşündüğünü belirterek, \'\'1995-1996\'da maç sonu yaptığım açıklama, Fenerbahçe\'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerde kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim\" dedi.

Aykut Kocaman, geçen hafta yaptığı \"Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım\" açıklamasının ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini ifade etti.

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