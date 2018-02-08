Aykut Kocaman, Başakşehir'e bileniyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Başakşehir deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı Luis Neto'nun tam hazır olmaması tecrübeli teknik adamı düşündürüyor.



Uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen Neto'nun eski form grafiğinden çok uzak görüntüsü, Başakşehir gibi etkili hücum hattına sahip takım karşısında Portekizliye ilk onbirde görev verip vermeme konusunda Kocaman'ı kararsız bıraktı.



Aykut Kocaman'ın "orta alandaki duvar" ifadesi ile tanımladığı Josef de Souza-Mehmet Topal ikilisini kritik maçta birlikte oynatmak istediği ancak Neto'nun durumuna göre Mehmet Topal'ın yeniden stopere çekilebileceği öğrenildi.



Önlibero pozisyonunda Oğuz Kağan Güçtekin'in yükselen grafiği de Aykut Kocaman'ın yüzünü güldürüyor. Genç futbolcu yaşına rağmen olgun futboluyla göze çarpıyor.



Guliano ve Şener'in geri dönüşleri ile Isla ve Valbueana'ya yeniden yedek kulübesinin yolu gözükürken, Aykut Kocaman'ın onbir tercihini Başakşehir'e özel kurgulayabileceği ifade ediliyor.



Rakibin ayrıntılı maç analizlerini, video görüntüleri ile birlikte oyuncuları ile paylaşmaya başlayan Kocaman'ın derbi maçı konsantrasyonu ile takımını pazar gününe hazırladığı bildirildi.

(beIN SPORTS)