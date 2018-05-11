Aykut Kocaman: Atamayana atarlar, bu işin kaidesi bu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nda Akhisarspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını fakat fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Aykut Kocaman'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Atamayana atarlar, bu işin kaidesi bu. Kazananı her zaman kutlamak lazım, kupayı kazandığı için Akhisar'ı kutluyorum, iyi bir iş başardılar."

"Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bir kısmı bizim aleyhimizeydi. "Başlangıç olarak sezonun en iyi, en doğru başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilecek bir başlangıçtı."

"Giuliano'ya net bir faul vardı, dönen top direğe çarpıp dışarı gitti. Sonra gelen ilk top, sezon istatistikleri gibi oldu ve 2-1. Sonra vakit geçirmeye çalışan bir rakip ve el birliğiyle 3. golü yemeyi başardık."