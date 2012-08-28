Aykut Kocaman: Alex kafamdaki kadroda yok!

Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Spartak Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Alex kriziyle ilgili taraftarın tepkisi konusunda konuşan Kocaman, ‘’Çok kırgınım. Böyle bir konuda bir futbolcuyla karşı karşıya gelmek onur kırıcı. Oyuncuya bir hafta önce deklare ettim, çok yazık’’ dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın oynanacak Spartak Moskova maçının kadrosunda Alex de Souza'yı düşünmediğini de söyledi.

Aykut Kocaman basın toplantısında şunları söyledi:

"Biraz sonra antrenman yapılacak. Sonunda da kadro asacağım. Spartak Moskova'yı çok iyi inceledik. Oyuncuların durumlarına göre kadro belirlenecek. Şu an için Alex kafamdaki kadroda yok. Alex'in kafasının karışıklığı bu tercihte kriter oluşturacak"

'Volkan da kadroda yok'

Kocaman, sakatlığı bulunan Volkan Demirel'le ilgili de şunları söyledi: "Volkan yarın için kadroda yok. Çok önemli bir maç ama bu maçla hayat bitmiyor. Fenerbahçe başarırsa Şampiyonlar Ligi'nde olmazsa da Avrupa Ligi'nde olacak. Akıl ve mantık doğrusunun Volkan'ın kadroda olmaması gerekitğini gösteriyor"

'Çok kırgınım'

Ben çok kırgınım. Yaşananlar bize engel değil. Her zamanki gibi işimizi yapacağız. Bir futbolcu ile karşı karşıya kalmak benim için çok onur kırıcı. Bu kadar önemli bir maç öncesi böyle bir şeyin ortaya çıkması, sürekli bilgi yanlışlığı çok kırdı beni. Çok yazık.

'Futbolcu seçme şansımız var'

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü'nün futbolcu seçme şansı yoksa bu durum da çok fazla gariptir. Aykut Kocaman açıklamalarının devamında, ''Gol yemediğimiz her dakika tur bize daha yakın olacak. Ben de takımımı bu bilince yakın tutacağım. Gol yememek çok önemli. Bunu da taraftarlarımızın bilmesini çok istiyorum. Taraftarlarımızdan destek bekliyorum" dedi.

'Transfer gelişmeleri'

"Turu geçsek de geçmesek de transfer her zaman olabilir"diyen Kocaman, "Ancak transfer kolay bir iş değil. Bir çok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Transfer olmazsa da ben bu kadronun arkasındayım, bu takıma güveniyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Yeni transferler biraz daha form tuttuklarında, biraz daha birbirlerine alıştıklarında çok iyi olacaklar"

'Çok zor bir maç olacak'

Krasiç; "Bizim için çok zor maç olacak. Düşünüyorum ki biz çok iyi hazırlandık, ümit ediyorum ki yarın kazanacağız , bunun için, bu hedef için birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Krasiç, "Geçen sene Juventus'ta az maç oynadın, bunun sıkıntısını yaşıyor musun ? sorusuna ise "%100 hazır olduğumu söyleyemem. Fenerbahçe'de çok antrenmana çıktım, yeterince hazır olduğumu söyleyebilirim. Maça çıkacağız ve turu geçeceğimize inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

Transferi için emeği geçenlere de teşekkür eden Krasiç, "Buraya gelmemde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Yavaş yavaş alışıyorum. Takıma daha hızlı adapte olmam için her türlü imkan ve ilgi var burada" diyerek sözlerini tamamladı.