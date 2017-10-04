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Spor

Aykut Kocaman: Akhisar maçındaki sonuç bize yakışmadı

"Malatya'yı yenip, derbiyi kazanarak eksilen özgüvenimizi tazeleyeceğiz"

04 Ekim 2017 17:57

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor karşısında kendilerine yakışmayacak kadar kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'la aralarındaki 8 puanlık farkın kapanmayacak kadar çok olmadığını söylerken, ''Milli takım arasını iyi değerledirip iddiamızı göstereceğiz'' dedi.

Akhisarspor yenilgisi sonrası Fanatik'e açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

 "Camiamızı ve taraftarımızı hüsrana uğrattık''

''Ummadığımız bir sonuç. Bu maça kadar her şey güzel gelişiyordu. Yenilgi bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarımızı hüsrana uğrattık'.

''8 puan kapanmayacak fark değil. Malatya'yı yenip, derbiyi kazanarak, eksilen özgüvenimizi tazeleyeceğiz.

"Umarım sorunsuz şekilde dönerler"

''Nabil Dirar ve Luis Neto, tam olarak iyileşmeden ülkelerine gitti. Bu bizi biraz endişelendiriyor. Umarım her ikisi de sorunsuz bir şekilde aramıza döner.''

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