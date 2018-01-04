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Spor

Aykut Kocaman 4 futbolcuyu devre arası kampına götürmüyor

''Kendine kulüp bul''

04 Ocak 2018 19:12

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, devre arası kampına kendisine beklenmedik karşılık veren Ozan Tufan, sürekli yaptıkları ile gündeme gelse de oynamak istemeyen Van Persie, Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan Köse’yi almadı.

‘’Kadroda seni düşünmüyorum kendine kulüp bul’’

Ozan Tufan’a ‘’kaybettiğin toplarda geri dönmüyorsun’’ eleştirisinde bulunduktan sonra genç oyuncudan ‘’Valbuena dönüyor mu?’’ karşılığını alan Aykut Kocaman,   22 yaşındaki oyuncuya son bir şans verme ile vermeme hakkında kararının verdi. Kocaman'ın bu Ozan'ı affetmeyerek Antalya'ya götürmeyeceği, oyuncuya da "Kendine kulüp bul! Artık kadroda seni düşünmüyorum" dediği öğrenildi. 

Uygar ve Ahmethan’da Antalya’ya götürülmedi

Van Persie ve Ozan Tufan'ın yanında, iki genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan Köse de Antalya kampında olmayacak. Kocaman'ın bu iki genç oyuncu için özel bir program hazırlattığı ve onları İstanbul'da bıaktığı belirtildi. (Fanatik)

 

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Aykut KocamanKadro DışıOzan TufanVan PersieAhmethanUygarFenerbahçeDevre arası kampı

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