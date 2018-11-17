Aykut Kocaman 3'üncü kez Konya'da

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



ATİKER Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştığını açıkladı.

Atiker Konyaspor\'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, \"Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır\" denildi.

2,5 YILLIK İMZA

Konyaspor\'un Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken böylelikle yeşil beyazlılarda 3\'üncü kez Kocaman dönemi başlamış oldu. İlk kez 2005-2006 sezonunda yeşil-beyazlı takımda görev alan Aykut Kocaman, 2014 - 2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman bir sonraki sezon ligi 3\'üncü sırada bitirerek yeşil beyazlıların tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne gitmesini sağladı. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleştirerek Atiker Konyaspor\'un Türkiye Kupası\'nı kazanmasında önemli rol oynadı.