Aykut Kocaman: "Ne benim ne de bu futbolcuların hakemler de dahil olmak üzere bu organizasyonu geçmemiz zor"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor\'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman, hakemlerin yönetimine bir kez daha dikkati çekti. Kocaman, \"Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Ne olacağını da bilmiyorum. Çocuklar sonuna kadar doğruları yapabilmek için çaba gösteriyorlar ama bizim çabamız bir yere kadar. Ne benim ne de bu futbolcuların hakemler de dahil olmak üzere bu organizasyonu geçmemiz zor\" dedi.

Birkaç hafta geriye gitmekte fayda olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, \"Bugün benim gördüğüm başka bir şey daha vardı. Suya yazmak şuanda benimkisi. Bizden evvel iki tane Süper Lig takımını elemiş bir takımla oynuyoruz. Kalite ve sahaya yerleşimi hem de oyuncu kaliteleri Süper Lig\'e yakın bir takım. İyi başladık, gole kadar da iyi götürdük. İlk yarının sonuna kadar görüntü fena değildi. İkinci yarıdan itibaren saha düzenimiz bozulmaya başladı. Giresunspor hem eşitliği sağlama ve öne geçmek için arzulu oynamaya başladı. Son saniyede gelen penaltı golüyle avantajlı skor elde ettik\" diye konuştu.

\"HAKEMLERİ YENECEK GÜCÜMÜZ YOK\'

Hakemleri yenecek güçlerinin olmadığına dikkati çeken Kocaman, şöyle devam etti: \"Bugün daha önce seslendirdiğim bir şeyi bir kere daha gördüm. Niye bize yapılıyor demiyorum ama aynı pozisyonlarda niye rakibe verilmiyor merak ediyorum. 1\'inci dakikada sarı kart pozisyonu doğrudur bir şey demiyorum ama aynı davranış şekillerine hakemlerine hakemlerin gözleri kapanıyor, görmüyorlar. Fenerbahçe\'ye net görebiliyorlar bunu. Karabük maçında Alper Ulusoy 3 sarı kart sınırındaki oyuncamıza sanki seçilmiş gibi kart gösteriyor. Konya deplasmanına stopersiz gidiyoruz. Derdim bize niye vermiyorlar değil. Kimsenin hakkına saldıracak yapıda değilim. İsteğim biraz daha adalet. Camiaya umut vermeye çalışıyorum. Bütün herkeste bana saldırırken ahlaksızca bizim bir şeyleri elde etmemiz zor görünüyor. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Ne olacağını da bilmiyorum. Çocuklar sonuna kadar doğruları yapabilmek için çaba gösteriyorlar ama bizim çabamız bir yere kadar. Ne benim ne de bu futbolcuların hakemler de dahil olmak üzere bu organizasyonu geçmemiz zor. Fenerbahçe\'ye karşı enteresan bir durum var. Bunu görmemekte saflık gibi görünüyor.\"

Penaltı pozisyonun da net penaltı olduğunu kaydeden Kocaman, Giresunspor\'un penaltısının penaltı olmadığını söyledi. Kocaman son olarak Metin Diyadin ile de herhangi bir sorun yaşamadıklarını, hakemin davranışlarıyla ilgili bir durum olduğunu ve bunu Metin Diyadin\'e de söylediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aykut Kocaman\'ın açıklamaları

HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA:SELÇUK BAŞAR / GİRESUN,(DHA)-