Aykut Kocaman "Bu ülkede en çok bana algı operasyonu yapılıyor"

Hakan TARHAN-İstanbul-(DHA)

Fenerbahçe\'nin üzerindeki kara bulutlar son iki haftada alınan 6 puan ile dağılmaya başladı. Özellikle kritik Beşiktaş derbisinin kazanılması sarı lacivertli camiada doping etkisi yaptı. Kazanılan maçlar, alınan önemli puanlar sarı lacivertlileri bir anda ligin tepelerine tırmandırırken, oynanan futbol gelecek için umut vaat ediyor.

Tüm yaşanılan olumlu gelişmelerin yanında teknik direktör Aykut Kocaman yine de temkinli konuşuyor. Beşiktaş maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Kocaman oynanan futboldan memnun olduğunu, kazanılan her puanla ligin zirvesine yaklaştıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, \"Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında yine de temkinli olmak lazım. Bu ülkede yarın ne olacağını kimse bilemez. Geçmişten beri üzerine en çok algı operasyonu yapılan biriyim. Yukarıda Allah var ve beni biliyor\" şeklinde konuştu. Futbolcularının potansiyeline çok güvendiğini yineleyen Kocaman, \"Bu takım daha da iyi yerlere gelecek. Bize düşen sadece çok çalışmak. Sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağız\" dedi.

