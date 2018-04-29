Aykut Kocaman: "Beşiktaş'ın sahada yer alacağını düşünüyorum"

\"Dirar bizim oyunumuzda büyük öneme sahip bir isim\"

\"Maçın o anındaki pozisyon, affedilmemesi gereken bir pozisyon\"

\"3 puanı alacak kadro sahaya sürülmeli\"

Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa\'yı 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, \"Son haftalara gelirken önemli bir hafta. 2 rakibimiz birbiriyle oynuyor, diğeri de kümede kalmak isteyen Osmanlı deplasmanına gidiyor. Muhtemel puan kayıplarının olabileceği bir hafta. Son derece cüretkar bir oyun yapısına sahip, oyun gücü yüksek, içeride oynama avantajına sahip olan Kasımpaşa\'yı geçmemiz gerekiyordu. Maçın ilk yarısı, kendi adımıza doğru oyunla etkinliğimizi artırma hamlelerini başarıyla yaptığımızı söyleyemem. Biraz daha pozisyon bulmamız gerekirdi ama başaramadık. Kasımpaşa, hızlı ataklarıyla tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Öne geçtik ve sonra girişimlerde bulunduk ama bunları rakibi kontrol altında tutarak yapmadık. İkinci yarıda dinlenmenin de verdiği enerjiyle hızlı başladılar ve oyun sahamıza yıkıldı. Golün gelme ihtimali net şekilde görünüyordu ve golü yedik. Maç boyunca zaman zaman aksak görüntü çizse de Şener\'in olağanüstü golü maçı değiştirdi. Kasımpaşa bu golden sonra daha fazla alan bıraktı. Yarın ki derbiyi rahat şekilde izleyeceğiz\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ\'IN SAHADA YER ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Beşiktaş\'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman şöyle konuştu:

\"Maçı tatil ettiren gerekçelerden birisi olarak Şenol Güneş\'in başının yarılması yazmıştı hakem. Kendisinin başı saha içinde yarılmadı. Çok net şekilde belli bu. Gerçeklerin herkese söylenmesi gerekiyor. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu zorlama bir karar olur. Beşiktaşlı oyuncular, hakem kararı almadan içeriye giriyorlar. Şenol Hoca\'nın kafası saha içinde yarılmadan içeriye gidiyor. Bu verilere bakınca hükmen galibiyeti istemesi gereken taraf Fenerbahçe. Ben uzun yıllar futbol oynadım ve sahada bitsin diyorum. Beşiktaş\'ın bizi yenecek gücü var. 10 kişiyken de çok tehlikeli ataklar yaptılar. Bu çok kuvvetli bir karar. Beşiktaş\'ın aldığı karar kolay bir karar değil ama ben çok doğru olacağını düşünmüyorum, sahada yer alacağını düşünüyorum. Çok net şekilde bunu düşünüyorum. Bu biraz da bizi yumuşatmaya yönelik bir karar gibi duyuyor. Benim için çok büyük sürpriz olur Beşiktaş\'ın sahaya çıkmaması. Bunlar tamamen hissiyatla söylediğim şeyler.\"

\"DIRAR BİZİM OYUNUMUZDA BÜYÜK ÖNEME SAHİP BİR İSİM\"

Nabil Dirar\'ın eksikliğinin kendilerini etkilediğini belirten Kocaman, \"Bazı oyuncular olmadığı zaman değerleri çok daha farklı tarafa gidiyor. Dirar gerçekten bizim oyunumuzda büyük öneme sahip bir isim. Çok güçlü şekilde takımı ileriye taşıyan bir isim. Aynı zamanda Josef ve Mehmet Topal\'ın pozisyonlarını da doğru şekilde kapatıyor. Ofansif anlamda ellerindekini bölüşmeyi seven oyuncu tipinde. Alper\'i ikinci forvet olarak düşünüyorum ben o bölgede. Ama sağ koridorda olduğu zaman oradaki oyuncunun bir üst seviyede pozisyon bilgisi olması çok önemli. Perşembe günü bir kontrol yapacağız. Kupa maçında nispeten forma giyebilir ama çok da zorlamamaktan yanayım\" ifadelerini kullandı.

Kocaman, \"Bu sene yıprandığım kadar 2010-2011 sezonunda bile yıpranmadım. Kendi adıma çok yıpratıcı bir sezon olduğunu söylemeliyim\" dedi.

\"MAÇIN O ANINDAKİ POZİSYON, AFFEDİLMEMESİ GEREKEN BİR POZİSYON\"

Hakem kararları ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

\"Bir şey diyemiyorum. Buradaki karar ölçüsü anlık yorumlarla oluyor. Cüneyt Çakır\'ın affedemeyeceğim görüntüsü, Beşiktaş deplasmanında 90+4\'teki faul pozisyonu. Sarı kartlık bir pozisyondu. Bu top sonrasında şu anda ikili averajla gerideyiz. Penaltı pozisyonları anlık durumlar. Hakem arkadaşlarımız insan sonuçta. Maçın o anındaki pozisyon, affedilmemesi gereken bir pozisyon.\"

\"3 PUANI ALACAK KADRO SAHAYA SÜRÜLMELİ\"

Takımın kadro yapısı ile ilgili olarak da konuşan Kocaman, \"Düzeltilmesi gereken öncelikler var. Önce 3 puanı alacak kadro sahaya sürülmeli. Bu kadroda sıkıntılar varsa, bu sıkıntılar giderilmeli. Rakiplerin çok genişlediği anlarda, büyük boşluklar olduğunda, sahada olan kadronun iş yapma potansiyeli çok daha artıyor\" dedi.

Aykut Kocaman son olarak Şener Özbayraklı\'nın attığı golde yaşananlar ile ilgili olarak, \"Şener\'in pozisyonunun oyunun akışında olduğunu söyleyen Kocaman, \"Çok anlık, normal bir pozisyon. Bence topu kontrol etti ve vuruşunu yaptı Şener. Ben bu pozisyonların ayrımını yapabilecek bir insanım. Kafa kafaya çarpışma olur, 2 kişi yerde olur ve bu anda ciddiyeti oyuncu da sezer. Gol pozisyonundaki akışta bir problem olsa zaten söylerdim. Biz kendi maçlarımızın tamamını kazanarak şampiyon olma şansına sahip değiliz. Bunu Akhisar maçında yitirdik. Rakiplerimizin puan kayıplarını bekleyeceğiz\" yorumunu yaptı.

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- Aykut Kocaman\'ın açıklamaları