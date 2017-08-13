Aykut Kocaman: 34 haftanın sonunda şampiyon olacağız

Süper Lig'in 2017-18 sezonuna Göztepe deplasmanında 2-2'lik beraberlikle başlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, puan kaybının önemli olmadığını vurgulayarak, "34 haftanın sonunda şampiyon olacağız" dedi.

"Son 20 dakikada şuursuz bir şekilde hatlarımız bozuldu" diye konuşan Kocaman, Takımın uyum sürecinde olduğunu belirterek, bu süreç boyunca mümkün olan puan kayıplarını en az seviyeye indirmek istediklerini söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonunda şöyle konuştu:

"İlk 9 hafta özellikle şampiyonluk için oynayan takımlarla oynayacağız. Arada kalan maçlarda puan kaybının en az olması gerekiyordu. Bu maç da onlardan birisiydi. 2 puan kaybettik, bunun üzüntüsü var.

Maça harika bir golle başladık. Santradan sonra neredeyse topa temas etmeden top kalemize girince moralimiz alt-üst oldu. 30. dakikadan sonra biraz daha toparlandık. İlk yarı öne geçmek için yeterli üretkenliği sağlayamadık. Topun hızını ayarlayamamamız rakibin kolay yerleşmesini sağladı. Direkt oynayarak bizi kalelerinden uzak tuttular.

"Son anlarda ceza sahasına girişler azaldı"

İkinci yarı öne geçme şansını yakaladık, olmadı. Yine talihsiz bir gol ve ardından şuursuz bir hamleyle yenilen gol... Bir 5-10 dakika düzenli geçerken, son 20 dakikada şuursuz bir şekilde hatlarımız bozuldu. Ceza sahasına girişler azaldı anlık pozisyonlara doğru girişe döndü.

Hatların son anlarda bozulması sıkıntılıydı. Her pozisyon için değişiklik olacak. Doğru oyuncuları, doğru formlarda oynatmak en önemli işlerimizden biri. Bir de beklentiler var tabii.

"Uyum sürecini en az

kayıpla atlatmak istiyoruz"

Yeni oyuncuların takıma katılması, uyumları sürecini geçirirken puan kayıplarının en az olması en büyük temennimizdi. Bu anlamda bu maçta sorun yaşadık. 2 çok güçlü oyuncu aldık. Özellikle 3. bölgede bize çok büyük katkı sağlayacaklarını hem bekliyorum hem temenni ediyorum.

Stoper pozisyonunda eksiğiz, azız. Belirtmekte fayda var. 34 haftanın sonunda şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız.