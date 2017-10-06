Aykırı model tecavüz tehditleri alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Ünlü spor markası Adidas’ın yeni spor ayakkabı modelinin reklam yüzü olan aykırı model Arvida Byström, reklamlarda kullanılan sıradışı fotoğraflarının ardından sosyal medya hesaplarından tecavüz tehditleri aldığını söyledi.

Adidas\'ın 26 yaşındaki modeli Byström, reklam YouTube’da yayınlanmaya başladıktan sonra onlarca taciz mesajı aldığını aktardı.

İsveçli model Adidas Superstar reklamlarında alışılmışın aksine epilasyonsuz bacaklarıyla boy gösteriyor. Arvida Byström model olmasının yanında aynı zamanda feminenliği ve ‘kızsal’ estetik standartları üzerinden cinsiyeti sorgulamasıyla tanınan bir fotoğrafçı.

Aykırı görünümüyle gittikçe daha fazla takipçiye kavuşan model bir Instagram paylaşımında tecavüzle bile tehdit edildiğini söyleyerek dünya üzerinde kendisinin sahip olduğu ayrıcalıklara sahip olmayan tüm taciz kurbanlarına desteğini gönderdi. (Fotoğraflı)