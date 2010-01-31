Ayının Gazabı

T24- Polonya'da saldırgan dişi ayı, sakinleştiriciyle kendisini vurarak etkisiz hale getirdiğini sanan adamı fena kandırdı.



3 hafta önce Polonya'da başka bir köyde yakalanan dişi ayı bu kez de başka bir köye musallat oldu.



Korucu sakinleştirici ile uyuştuğunu sandığı ayının yanına yanaşınca olanlar oldu.Ayının kendisine yaklaşan adama yaptığı numara sonrası birden kovalamaya başladığı an objektiflere böyle yansıdı...