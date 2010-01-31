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Yaşam

Ayının Gazabı

Bayıldı sandığı ayının yanına yaklaşan korucu fena yakalandı...

31 Ocak 2010 02:00

T24- Polonya'da saldırgan dişi ayı, sakinleştiriciyle kendisini vurarak etkisiz hale getirdiğini sanan adamı fena kandırdı.


3 hafta önce Polonya'da başka bir köyde yakalanan dişi ayı bu kez de başka bir köye musallat oldu.

Korucu sakinleştirici ile uyuştuğunu sandığı ayının yanına yanaşınca olanlar oldu.Ayının kendisine yaklaşan adama yaptığı numara sonrası birden kovalamaya başladığı an objektiflere böyle yansıdı...



AYININ GAZABI/ FOTO GALERİ



Korucunun imdadına başka bir kişi yetişti ancak ikisi de kurnaz ayının gazabından son anda kurtuldu.

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