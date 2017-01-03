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Spor

Ayın golünü kanserle savaşan Bradley Lowery attı!

Sunderland taraftarı olan Bradley Lowery ödülünü Henrikh Mkhitaryan'la paylaştı

03 Ocak 2017 14:27

BBC'de yer alan 'Match of the Day' programının Premier Lig golleri arasından seçtiği ayın en iyi golünün bu ayki kazananı, bir değil iki kişi oldu. Bradley Lowery, Chelsea kalecisi Asmir Begovic'e attığı penaltı golüyle bu ödülün sahibi oldu.

Penaltı atışından önce Chelsea'nin golcüsü Diego Costa, Bradley'e topu nereye vurması konusunda tüyo verdi.

Bradley ödülü Manchester United'dan Henrikh Mkhitaryan'la birlikte paylaştı.

Sinir hücrelerinden çıkan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yakın dönemde bir kampanya başlatılmıştı.

 

Harry Potter Stüdyosu'nda yılbaşı kutlaması

 

Bugüne kadar toplanan bağışlar 700.000 sterline kadar ulaştı. Sunderland kulübü de Harry Potter hayranı olan minik taraftarı ve ailesini, Warner Bros’un Londra’daki Harry Potter Stüdyosu’na yollayarak yılbaşı kutlaması hediye etti.

Bradley’nin tedavisi, 16 Ocak’ta Newcastle’da bulunan Royal Victoria Kliğini’nde başlayacak.

"Bizim için bu hazine değerinde bir ödül"

 

Bradley'nin annesi de yaptığı açıklamada, "Bu ödülü kazandığımıza inanamıyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz, bizim için bu çok önemli bir an ve hazineler değerinde bir ödül" diye konuştu.

Sunderland taraftarı minik Bradley, 2013'de sinir sistemine saldıran bir hastalık sonrası tedavi olmuş, ancak hastalık daha sonra tekrar etmişti.

Mkhitaryan'da yaptığı akrep vuruşu golüyle ayın golünün bir diğer sahibi oldu.

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